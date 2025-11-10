MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίθανο γκολ με ανάποδο “ψαλίδι” μέσα στην χιονοθύελλα σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Καναδά – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το πράσινο του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο στην Οττάβα ούτε που φαινόταν, καθώς είχε εξαφανιστεί κάτω από το πυκνό χιόνι, τη στιγμή που η σφοδρή ανεμοθύελλα έκανε τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες. Παρόλα αυτά, Ατλέτικο Οττάβα και Κάβαρλι αγωνίστηκαν κανονικά, με την πρώτη να επικρατεί με 2-1 στον τελικό της Premier League του Καναδά.

Η πορτοκαλί μπάλα ήταν ένα απαραίτητο “εργαλείο” για να παιχτεί το ματς, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές που επιστρατεύτηκαν και τα φτυάρια χιονιού, για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το ματς, μιας και υπήρξαν στιγμές που οι αστράγαλοι των ποδοσφαιριστών χάνοντας στο χιόνι.

Μέσα σε αυτό το σπάνιο και “σκληρό” σκηνικό -τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά γήπεδα- είχαμε και ένα συγκλονιστικό γκολ, τη στιγμή της ισοφάρισης της Ατλέτικο Οττάβα.

Ο Νταβίντ Ροντρίγκες, με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μέσα σε αυτό το χιονισμένο σκηνικό, αφήνοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα ανήμπορο να αντιδράσει.

Δείτε το βίντεο

Καναδάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Με χαμόγελα η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία – Δείτε φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Βορίζια: “Δεν βρίσκονταν στο σημείο που έπεσαν πυροβολισμοί”, υποστηρίζει ο δικηγόρος των τριών αδελφών Φραγκιαδάκη

MEDIA NEWS 32 λεπτά πριν

Γιούλη Τσαγκαράκη για “Σέρρες”: “Ασχολήθηκα με τη βαθιά μοναξιά της Σταματίνας που δεν μπορούσε κι αυτή να εξηγήσει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βορίδης για Σαμαρά: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Ο Χάρης Λεμπιδάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μάγδα Τσέγκου για Καλημέρα Ελλάδα: Διαβάζω διάφορα, δεν έχω καταλάβει γιατί