Απίθανο γκολ με ανάποδο “ψαλίδι” μέσα στην χιονοθύελλα σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Καναδά – Δείτε το βίντεο

Το πράσινο του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο στην Οττάβα ούτε που φαινόταν, καθώς είχε εξαφανιστεί κάτω από το πυκνό χιόνι, τη στιγμή που η σφοδρή ανεμοθύελλα έκανε τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες. Παρόλα αυτά, Ατλέτικο Οττάβα και Κάβαρλι αγωνίστηκαν κανονικά, με την πρώτη να επικρατεί με 2-1 στον τελικό της Premier League του Καναδά.

Η πορτοκαλί μπάλα ήταν ένα απαραίτητο “εργαλείο” για να παιχτεί το ματς, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές που επιστρατεύτηκαν και τα φτυάρια χιονιού, για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το ματς, μιας και υπήρξαν στιγμές που οι αστράγαλοι των ποδοσφαιριστών χάνοντας στο χιόνι.

Μέσα σε αυτό το σπάνιο και “σκληρό” σκηνικό -τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά γήπεδα- είχαμε και ένα συγκλονιστικό γκολ, τη στιγμή της ισοφάρισης της Ατλέτικο Οττάβα.

Ο Νταβίντ Ροντρίγκες, με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μέσα σε αυτό το χιονισμένο σκηνικό, αφήνοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα ανήμπορο να αντιδράσει.

Δείτε το βίντεο