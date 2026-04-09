Βούλα: Ανήλικη επέβαινε μόνη της σε λεωφορείο – Είπε ότι το έσκασε από το σπίτι γιατί τη χτυπούσαν οι γονείς της

Ένα 12χρονο κορίτσι επέβαινε μόνο του σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου στη Βούλα το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (08/04).

Έδειχνε πως ήταν σε σύγχυση και οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο ενημέρωσαν την αστυνομία, αναφέρει το ertnews.gr. Στη συνέχεια, η κοπέλα φέρεται να ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν, την είχε χτυπήσει η μητέρα της και μια μέρα νωρίτερα, την είχε χτυπήσει και ο πατέρας της.

Έπειτα -όπως υποστήριξε- έφυγε από το σπίτι της επειδή φοβήθηκε χωρίς να ξέρει που να πάει.

Η αλλοδαπή μητέρα της ανήλικης ηλικίας 51 ετών συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου. Ο πατέρας της ηλικίας 59 ετών δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται αφού φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και η 12χρονη μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο Παίδων.