Βέροια: Συνελήφθη ανήλικος που διέρρηξε κατάστημα και άρπαξε αντικείμενα αξίας 400 ευρώ

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Βέροιας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος συνελήφθη καθώς το βράδυ Πέμπτης (26/3) προς Παρασκευή (27/3) διέρρηξε κατάστημα στη Βέροια και αφαίρεσε αντικείμενα αξίας 400 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Επίσης συνελήφθη και μία γυναίκα για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

