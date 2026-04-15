Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση βότκας, χειροπέδες στην ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους

Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε μία μαθήτρια 14 ετών μετά από κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ της Τρίτης (14/4) στη Βάρκιζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, νωρίτερα, η 14χρονη και ένας 15χρονος αγόρασαν από ένα μίνι μάρκετ της περιοχής ένα μπουκάλι βότκα. Ξεκίνησαν να το καταναλώνουν και, μετά από λίγο, η ανήλικη ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου» για περίθαλψη.

Κατόπιν των παραπάνω, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 58χρονη ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση για τον γάμο της

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Μάγδα Τσαγγάνη: “Νομίζω ότι ζω στην κόλαση” λέει μετά το ατύχημα στην Αίγινα και το χειρουργείο που έκανε

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Λαβρόφ: Η Ρωσία είναι έτοιμη να ισοσκελίσει το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κοντά στο τέλος του

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο χωρισμός μου ήταν ένα γερό “χαστούκι”