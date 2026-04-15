Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση βότκας, χειροπέδες στην ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους

Στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε μία μαθήτρια 14 ετών μετά από κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ της Τρίτης (14/4) στη Βάρκιζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, νωρίτερα, η 14χρονη και ένας 15χρονος αγόρασαν από ένα μίνι μάρκετ της περιοχής ένα μπουκάλι βότκα. Ξεκίνησαν να το καταναλώνουν και, μετά από λίγο, η ανήλικη ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου» για περίθαλψη.

Κατόπιν των παραπάνω, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 58χρονη ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.