Τροχαίο με έναν τραυματία στη ΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – 70χρονος μεταφέρθηκε στον “Άγιο Δημήτριο”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στο ύψος του Μονόλοφου.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, Ι.Χ συγκρούστηκε με φορτηγό.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας άνδρας, περίπου 70 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.