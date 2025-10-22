Τροχαίο με έναν τραυματία στη ΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – 70χρονος μεταφέρθηκε στον “Άγιο Δημήτριο”

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στο ύψος του Μονόλοφου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, Ι.Χ συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας άνδρας, περίπου 70 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.