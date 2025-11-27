Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού του φορτηγού που ανετράπη

Η 54χρονη μητέρα του οδηγού του φορτηγού που ανετράπη νωρίτερα στο Κερατσίνι είναι η νεκρή του τροχαίου δυστυχήματος.

Η γυναίκα βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ το βαρύ όχημα οδηγούσε ο γιος της.

Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, το οποίο ανατράπηκε.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.