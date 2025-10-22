Τραγωδία στη Λάρισα: Καταπλακώθηκε από το δέντρο που έκοβε – Νεκρός 58χρονος

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης (22/10) ένας άντρας ηλικίας περίπου 58 ετών, σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο άντρας φέρεται να καταπλακώθηκε από δέντρο το οποίο έκοβε στο χωριό του στη Λάρισα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας γύρω στις 12 το μεσημέρι, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.