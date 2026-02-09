MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 43χρονος αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών άφησε εν ενεργεία αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών στη Λαμία.

Ο 43χρονος είχε ρεπό σήμερα και όταν η σύζυγός του επιχείρησε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε πως δεν είχε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στη συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Οι προσπάθειες επαναφοράς συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διακομίστηκε, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Από το αστυνομικό τμήμα Λαμίας δόθηκε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Λαμία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χιμένεθ: Δώσαμε το 100%, δε μας ικανοποιεί η ισοπαλία στην έδρα μας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Πέλλα: 20χρονος είχε σιρόπι με… κάνναβη – Δείτε φωτογραφία

ΧΑΛΑΡΑ 16 ώρες πριν

Πρέπει όντως να πλένουμε τα χέρια μας για 20 δευτερόλεπτα;

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Βενεζουέλα: Αποφυλακίσθηκε ο αντιπολιτευόμενος Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, σύμμαχος της Ματσάδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γεωργιάδης για Μαρέβα Μητσοτάκη: Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ, πήγαν όλα καλά – Εμπιστεύτηκε το ΕΣΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 ώρα πριν

Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των επιμορφωτικών δράσεων για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Πειραιώς