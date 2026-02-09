Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 43χρονος αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών άφησε εν ενεργεία αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών στη Λαμία.

Ο 43χρονος είχε ρεπό σήμερα και όταν η σύζυγός του επιχείρησε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε πως δεν είχε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στη συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Οι προσπάθειες επαναφοράς συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διακομίστηκε, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Από το αστυνομικό τμήμα Λαμίας δόθηκε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.