Τραγικό δυστύχημα στο “Ελ. Βενιζέλος”: 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβαση

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο διεθνές αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, με μια 67χρονη γυναίκα ΑμεΑ να χάνει τη ζωή της κατά την αποβίβασή της από το αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η άτυχη γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες έφτασε με πτήση από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας.

Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο που βρίσκεται στο αεροδρόμιο αλλά η 67χρονη άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς»