Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αγίων Πάντων – Εικόνες και βίντεο από το σημείο

THESTIVAL TEAM

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής επί της Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ ισχυρές είναι και οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Επιπλέον στο χώρο βρέθηκαν και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Έγινε κατάσβεση και εκκένωση της οικοδομής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα που υπέστη εγκαύματα ενώ και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό θα μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο.

