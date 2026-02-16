MENOY

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός σε πολυκατοικία στις Συκιές ο 55χρονος που έφυγε από τη Χαλκιδική και ήταν αγνοούμενος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση της εξαφάνισης ενός 55χρονου άνδρα από τη Χαλκιδική, ο οποίος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και τα ίχνη του μερικές ώρες μετά χάθηκαν. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη ενώ σήμερα έγινε η ταυτοποίηση της σορού του.

Τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή (13/2), όταν και επικοινώνησε για τελευταία φορά με τους οικείους του. Έκτοτε δεν είχαν καμία επαφή μαζί του παρά τις προσπάθειές του και τελικά χθες δήλωσαν την εξαφάνισή του στο Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο 55χρονος έφυγε από το σπίτι του στη Δουμπιά Χαλκιδικής και ταξίδεψε προς Θεσσαλονίκη ενώ όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της για την εξαφάνισή του η “Γραμμή Ζωής”, πήγε αρχικά με άγνωστο μέσο στο Ζαγκλίβερι Θεσσαλονίκης και από εκεί με ΚΤΕΛ μετέβη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου και χάθηκαν τα ίχνη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας όπου φέρεται να διαμένει φιλικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Σήμερα έγινε η ταυτοποίησή της σορού με τη διαδικασία να δείχνει πως ανήκει στον 55χρονο Π.Π. που είχε εξαφανιστεί από τη Δουμπιά της Χαλκιδικής.

