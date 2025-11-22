MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των 4 Ρομά που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα έτρωγαν στο καζίνο

|
ΤΑΣΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακόμη μια σημαντική επιτυχία κατάφερε το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Συνέλαβε τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης 4 ατόμων Ρομά που πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε εταιρείες και έκλεβε τα χρηματοκιβώτια. Οι τέσσερις δράστες είχαν καταφέρει χτυπήματα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα και Χαλκιδική από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν συχνοί πελάτες του καζίνο. Στις φορολογικές τους δηλώσεις δήλωναν άστεγοι ή σκηνίτες ενώ στην πραγματικότητα ζούσαν στις πολυτελείς μονοκατοικίες τους.

Πρόκειται για 2 τσιγγάνους αλβανικής καταγωγής και 2 Έλληνες τσιγγάνους. Όλοι τους διαμένουν στον οικισμό των Υψωματων Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε χτυπούσαν μεταμεσονύχτιες ώρες. Εντόπιζαν εταιρείες και επιχειρήσεις από τις οποίες σήκωναν χρηματοκιβώτια ενώ χτυπούσαν και οικίες από τις οποίες έπαιρναν χρυσαφικά και κοσμήματα.

Για τη δράση τους χρησιμοποιούσαν 4 ιδιόκτητα οχήματα τύπου τζίπ καθώς και 2 οχήματα που είχαν κλέψει παλαιότερα. Τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η επιχείρηση σύλληψής τους οργανώθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης στον οικισμό Υψωμάτων Διαβατών. Εκτός από τους 4 δράστες που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα 4 οχήματα που χρησιμοποιούσαν καθώς και χρηματικά ποσά, ασύρματος συντονισμένος σε συχνότητα της Αστυνομίας, διαρρηκτικά εργαλεία (φακός κεφαλής, κόφτες, τσεκούρια), ρολόγια και κοσμήματα των οποίων η νόμιμη κατοχή ερευνάται.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Thestival.gr φαίνεται η δράση των 4 μελών τη συμμορίας σε ένα από τα χτυπήματά τους στην περιοχή της Χαλάστρας. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκε μια εταιρεία που εμπορεύεται κρέατα. Σήκωσαν από το χρηματοκιβώτιό της το ποσό των 500 ευρώ.

Διάρρηξη Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη Ρομά

