Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 41χρονος και 48χρονος για κλοπή μονωτικών υλικών στη Μενεμένη

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 41 και 48 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (07-04-2026), οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Μενεμένη, όπου λίγο νωρίτερα είχαν αφαιρέσει διάφορα προϊόντα από τον αύλιο χώρο εταιρείας εμπορίας μονωτικών υλικών.

Οι δράστες συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος τους σχηματίζεται η σχετική δικογραφία.