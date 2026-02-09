Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε τσιγάρα σε ανήλικη

Ένας υπάλληλος περιπτέρου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραβατικότητα των ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος προέβη σε πώληση καπνικού προϊόντος σε μία 16χρονη και συνελήφθη καθώς απαγορεύεται η πώληση τέτοιων προϊόντων σε ανήλικα άτομα.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων ελέγχθηκαν συνολικά 71 άτομα εκ των οποίων 70 ανήλικοι, καθώς και (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μεταξύ των οποίων ήταν και το περίπτερο.