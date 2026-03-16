Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος με πέντε κιλά χασίς – Τα έκρυβε στον προφυλακτήρα οχήματος – Δείτε φωτο

Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά καθώς έκρυβε επιμελώς σε προφυλακτήρα οχήματος κάνναβη, βάρους περίπου -5- κιλών.

Ειδικότερα, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, βραδινές ώρες της Κυριακής, 15 Μαρτίου 2026, 45χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ  μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, όταν εισήλθε με όχημα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Οδό, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες στο εσωτερικό του οπίσθιου προφυλακτήρα 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος -4.955- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Επίσης, κατασχέθηκαν το όχημα, κινητό τηλέφωνο και -8- αποδείξεις διοδίων.

Στο σημείο κλήθηκε σταθμός της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τόσο σε βάρος του οδηγού όσο και σε βάρος του αλλοδαπού ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Θεσσαλονίκη Κάνναβη

