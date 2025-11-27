MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Πούλησε χασίς σε 17χρονο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Πλαγιαρίου, στη Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά. Όπως προέκυψε, ο 16χρονος είχε πουλήσει τσιγάρα με χασίς σε έναν 17χρονο! Στην κατοχή του 16χρονου αλλά και στο σπίτι του βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν τον 16χρονο , καθώς σε έλεγχο που του πραγματοποιήθηκε, χθες το βράδυ στην περιοχή του Πλαγιαρίου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος είχε πάνω του 4 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης  συνολικού βάρους 7,14 γραμμαρίων, 2 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα»  συνολικού βάρους 2,41 γραμμαρίων, 1 ζυγαριά ακριβείας, 1 μεταλλικός τρίφτης και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ως προερχόμενο από την εμπορία των ουσιών.

Επιπλέον συνελήφθη ένας 17χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα ακατέργαστη κάνναβη, τα οποία είχε προμηθευτεί από τον 16χρονο έναντι χρηματικού ποσού.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 16χρονου, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (173) γραμμαρίων, 1 μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και 4 σακουλάκια με υπολείμματα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, θα  οδηγηθούν αρμοδίως.

Θεσσαλονίκη

