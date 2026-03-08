MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού, συνιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου τις βραδινές ώρες χθες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 47χρονος επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε 17χρονο ημεδαπό μέσα στο κατάστημά του.

Ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων

Θεσσαλονίκη

