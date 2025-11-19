MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό τροχαίο τα ξημερώματα – Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα και τυλίχθηκε στις φλόγες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 04:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα, στην είσοδο της Νεοχωρούδας. Μάλιστα από την σφοδρή πρόσκρουση το όχημα στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει έγκαιρα από το ΙΧ πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

