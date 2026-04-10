Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ σε οικισμό των Διαβατών – Χειροπέδες σε ένα άτομο και 39 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη-αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (09/04), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

– 108 άτομα και

– 73 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

– Συνελήφθη ένα άτομο για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση,

– Διαπιστώθηκαν 39 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,

– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

– Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.