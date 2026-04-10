Θεσσαλονίκη: "Σαφάρι" της ΕΛ.ΑΣ σε οικισμό των Διαβατών – Χειροπέδες σε ένα άτομο και 39 "καμπάνες" για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη-αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (09/04), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

– 108 άτομα και
– 73 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

– Συνελήφθη ένα άτομο για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση,
– Διαπιστώθηκαν 39 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη που την συγκίνησε – “Μπήκε ο γιατρός και μου είπε πως δύο παιδιά με περιμένουν”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο Πάπας Λέων συνάντησε τους Harlem Globetrotters στο Βατικανό και έμαθε κόλπα με την μπάλα του μπάσκετ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Der Spiegel: Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους Ευρωπαίους να συμβάλουν σε στρατιωτική επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι διατεθειμένο να έχει ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στα Χανιά: Νεαρή γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη σε διαμέρισμα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μερτς: Δεν θέλω ο πόλεμος να διχάσει το ΝΑΤΟ