Θεσσαλονίκη: Προσήχθη ηγετικό στέλεχος του Super 3 μετά την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. – Συνεχίζονται οι έρευνες – Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στον σύνδεσμο Super 3 του Άρη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στη σκιά της δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, από έναν 23χρονο οπαδό των “κιτρινόμαυρων”.

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησε έφοδο στο οίκημα που στεγάζεται ο σύνδεσμος στην περιοχή της Χαριλάου, πλησίον του γηπέδου “Κλεάνθης Βικελίδης. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο πλαίσιο των ερευνών στον σύνδεσμο έχει προσαχθεί ένα άτομο, ηγετικό στέλεχος του συνδέσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που έχει προσαχθεί φέρεται να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο 23χρονος που διώκεται για τη δολοφονία του Κλεομένη, λίγο μετά τον φόνο.

Ο προσαχθείς κατά τη σημερινή έφοδο της ΕΛΑΣ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν σε ποινή φυλάκισης με αναστολή για το επεισόδιο με πυροβολισμούς -με οπαδικό υπόβαθρο- στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του συνδέσμου.

