Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το ΙΧ του σε γερανοφόρο όχημα και τραυμάτισε έναν άνδρα

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου 41χρονο, ελληνικής καταγωγής, που οδηγούσε μεθυσμένος στην περιοχή του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 23:30, o 41χρονος προσέκρουσε με το ΙΧ του σε γερανοφόρο όχημα που εκείνη την στιγμή “σήκωνε” ένα αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια χτύπησε τον χειριστή του γερανού, ο οποίος τραυματίστηκε.

Στον άνδρα έχει έλεγχος από αστυνομικούς της Τροχαίας για αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.