Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε 16χρονες να πιούνε αλκοόλ – Χειροπέδες στον υπεύθυνο και στον σερβιτόρο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Δυο άτομα που εργάζονται σε καφέ- μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν χθες το βράδυ, καθώς επέτρεψαν σε 16χρονες να καταναλώσουν αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο 29χρονος προσωρινά υπεύθυνος και ο 24χρονος σερβιτόρος με την κατηγορία της έκθεσης, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΑΣ επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε δύο ανήλικες.

Τους δύο άνδρες συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

