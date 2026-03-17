Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Επί τόπου Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (17/3) σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:00 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Κρυστάλλη. Ο ένοικος του διαμερίσματος επιχείρησε να κατασβήσει τη φωτιά με ίδια μέσα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο και μετέφερε προληπτικά τον ένοικο στο νοσοκομείο, λόγω των μικροεγκαυμάτων.