Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Επί τόπου Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ – Δείτε βίντεο

MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Επί τόπου Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ

|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (17/3) σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:00 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Κρυστάλλη. Ο ένοικος του διαμερίσματος επιχείρησε να κατασβήσει τη φωτιά με ίδια μέσα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο και μετέφερε προληπτικά τον ένοικο στο νοσοκομείο, λόγω των μικροεγκαυμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

