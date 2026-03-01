Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές με λεία πάνω από 2.000 ευρώ

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, εξιχνίασαν:

2 περιπτώσεων κλοπών κατά συναυτουργία και 6 περιπτώσεων κλοπών και συγκεκριμένα 2 περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης σε φαρμακείο και 6 περιπτώσεις κλοπής από σούπερ μάρκετ, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Έπειτα από την αξιολόγηση προανακριτικού υλικού και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία έξι 6 εμπλεκόμενων ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει αντικείμενα προερχόμενα από τα ανωτέρω καταστήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.200 ευρώ περίπου.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.