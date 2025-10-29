MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε 51χρονο στον δρόμο – Αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο 52χρονος επιτέθηκε σε έναν 51χρονο από την Αλβανία, τον οποίο απείλησε αλλά και χτύπησε! Το περιστατικό έγινε γύρω στις 00:30 στην οδό Σοφούλη. Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και όταν αστυνομικοί της Ομάδας Ζ έσπευσαν στο σημείο, ο 52χρονος δράστης της επίθεσης αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απειλή, σωματικές βλάβες, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων από το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

