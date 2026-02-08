MENOY

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την παραβατικότητα ανηλίκων στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων σχεδίασε και υλοποίησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ελέγχθηκαν συνολικά 68 ανήλικοι, καθώς και τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, ώστε να εντοπιστούν περιοχές και παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση του φαινομένου.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών νεανικής εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της ανήλικης παραβατικότητας, με έμφαση στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς.

ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκη

