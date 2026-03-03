MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εννιά συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 18.500 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 778 προϊόντα

THESTIVAL TEAM

Εννιά άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν 19 πρόστιμα ύψους 18.500 ευρώ συνολικά για το ίδιο αδίκημα ενώ κατασχέθηκαν 778 προϊόντα παρεμπορίου.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, την 24-02-2026 πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή δράση σε λαϊκή αγορά στην περιοχή της Ανάληψης και κατά το χρονικό διάστημα από 23-02-2026 έως 01-03-2026:

  • Ελέγχθηκαν (472) άτομα,
  • Συνελήφθησαν (9) εξ’ αυτών,
  • Επιβλήθηκαν (19) διοικητικά πρόστιμα ύψους (18.500) ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν (22) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (778) προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη

