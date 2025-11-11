MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εφτά συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές – Κατασχέθηκαν 419 προϊόντα

|
THESTIVAL TEAM

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 03-11-2025 έως 09-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ανάληψης και Ξηροκρήνης:

  • Ελέγχθηκαν 483 άτομα,
  • Συνελήφθησαν 7 άτομα,
  • Επιβλήθηκαν 11 διοικητικά πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 13 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 419 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη
ένταση.

Θεσσαλονίκη Λαϊκές αγορές Παρεμπόριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι Ρομά μπούκαραν με μαχαίρι σε καταστήματα και άδειαζαν τα ταμεία – Συνελήφθη 14χρονος

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ανοίγει ο δρόμος για τον τερματισμό του shutdown – Η Γερουσία ενέκρινε τη συμφωνία για τον προσωρινό τερματισμό, επόμενο στάδιο η Βουλή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Βαρύ πένθος στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια του Γυμνασίου Σαπών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Πέθανε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Νίκος Ζερβόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: Στους δρόμους οι αγρότες, “πολιορκούν” με τρακτέρ το αεροδρόμιο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών σήμερα στο ΥΜΑΘ