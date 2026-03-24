Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 727 προϊόντα

Χειροπέδες σε δύο άτομα για παρεμπόριο πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα μέσα σε 7 ημέρες και πιο συγκεκριμένα κατά το διάστημα από 16-03-2026 έως 22-03-2026, η Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου της ΕΛ.ΑΣ έκανε ελέγχους σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας.

Συνολικά ελέγχθηκαν 446 άτομα, συνελήφθησαν δύο εξ’ αυτών, και επιβλήθηκαν τρία διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ.

Τέλος, σχηματίστηκαν οχτώ δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 727 προϊόντα παρεμπορίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 16-03-2026 έως 22-03-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

– Ελέγχθηκαν 446 άτομα,

– Συνελήφθησαν 2 εξ’ αυτών,

– Επιβλήθηκαν 3 διοικητικά πρόστιμα ύψους (3.000) ευρώ συνολικά,

– Σχηματίστηκαν 8 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου

– Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 727 προϊόντα παρεμπορίου.

Τέλος, οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση”.