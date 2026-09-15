Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο επίδοξους διαρρήκτες αποθήκης

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 46 και 56 ετών, προχώρησαν τις βραδινές ώρες χθες (14-09-2026) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από απόπειρα διάρρηξης αποθήκης στην περιοχή της Πολίχνης.

Οι δύο άνδρες φέρονται να επιχείρησαν να παραβιάσουν την αποθήκη, έγιναν όμως αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες.

Στην κατοχή του 46χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.