Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 45χρονο για κατοχή λαθραίων τσιγάρων

Στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού προχώρησαν μεσημβρινές ώρες χθες αστυνομικοί της Ομάδα Παρεμπορίου, σε περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας κατείχε 88 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που τα καθιστά προϊόντα λαθρεμπορίου.

Τα πακέτα κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.