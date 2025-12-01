Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρακτέρ στα Μάλγαρα – Δείτε βίντεο

Ένταση επικράτησε νωρίτερα στα διόδια των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρακτέρ που ήταν παραταγμένο στο αγροτικό μπλόκο.

Το ξαφνικό κλείσιμο της ΠΑΘΕ είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να εγκλωβιστούν ανάμεσα στο μπλόκο των αγροτών και στο σημείο διακοπής της κυκλοφορίας από την Τροχαία. Κατόπιν συνεννόησης αγροτών και οδηγών αποφασίστηκε να επιτραπεί η διέλευση στα εγκλωβισμένα οχήματα.

Τη στιγμή της διέλευσης ο οδηγός ενός οχήματος προσέκρουσε καταλάθος στο μπροστινό μέρος ενός τρακτέρ. Βγήκε από το όχημά του και είχε λεκτική αντιπαράθεση με αγρότες. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η ένταση αποκλιμακώθηκε. Ο οδηγός δήλωσε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και κατευθυνόταν στο νοσοκομείο.

Στην συνέχεια άφησε το όχημά του στην άκρη του δρόμου, κλήθηκε ασθενοφόρο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

