Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Ελέγχθηκαν 70 άτομα

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Δενδροποτάμου για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές ώρες χθες (30- 10-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

70 άτομα και

37 οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

– Συνελήφθη 1 αλλοδαπός για παράβαση του Κ.Ο.Κ,

– Βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

– Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.