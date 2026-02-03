MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 54χρονη έριξε οινόπνευμα σε ντεπόζιτο ΙΧ και προσπάθησε να του βάλει φωτιά

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία 54χρονη συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη καθώς επιχείρησε να βάλει φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Μενεμένης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 54χρονη αποπειράθηκε να προκαλέσει φωτιά, περιλούζοντας ντεπόζιτο Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με φωτιστικό οινόπνευμα, πλην όμως έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης εντόπισαν τη γυναίκα και της πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα δεν γνώριζε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ούτε έχουν προκύψει διαφορές μεταξύ τους.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Θεσσαλονίκη

