Θεσσαλονίκη: 54χρονη έριξε οινόπνευμα σε ντεπόζιτο ΙΧ και προσπάθησε να του βάλει φωτιά

Μία 54χρονη συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη καθώς επιχείρησε να βάλει φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Μενεμένης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 54χρονη αποπειράθηκε να προκαλέσει φωτιά, περιλούζοντας ντεπόζιτο Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με φωτιστικό οινόπνευμα, πλην όμως έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης εντόπισαν τη γυναίκα και της πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα δεν γνώριζε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ούτε έχουν προκύψει διαφορές μεταξύ τους.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.