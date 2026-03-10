Θεσσαλονίκη: 50χρονος διαρρήκτης μπούκαρε σε 15 σπίτια και τα ξάφρισε – Σε κάποια ήταν και οι ένοικοι μέσα, τους έκλεβε και αυτοκίνητα

Ένας 50χρονος από την Αλβανία κατηγορείται ως ο δράστης 15 διαρρήξεων σε σπίτια και επτά κλοπών αυτοκινήτων που διαπράχθηκαν σε διάστημα τριών ετών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν -23- περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων, που αφορούν -16- διαρρήξεις οικιών, εκ των οποίων μία σε απόπειρα και -7- κλοπές οχημάτων, που διαπράχθηκαν κατά το διάστημα από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2023, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε βάρος του, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, τετελεσμένων και σε απόπειρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, -σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας- ο κατηγορούμενος εισερχόταν σε οικίες παραβιάζοντας θύρες ή παράθυρα ή εκμεταλλευόμενος ανασφάλιστα ανοίγματα και αφαιρούσε κοσμήματα, χρηματικά ποσά ή άλλα αντικείμενα. Σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρούσε και τα κλειδιά οχημάτων των παθόντων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσε για την κλοπή των αυτοκινήτων τους, ενώ διαπιστώθηκε ότι ορισμένες διαρρήξεις τελέστηκαν ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν εντός των οικιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες κλοπές και διαρρήξεις έγιναν σε Φίλυρο και Ωραιόκαστρο.50

Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε από την εγκληματική του δράση υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -11.000- ευρώ, ενώ η συνολική χρηματική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων και των χρυσαφικών ανέρχεται σε -30.000- ευρώ.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ σε βάρος του 50χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.