Ταυτοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. 43χρονος που καλούσε σε επίθεση και εξύβρισε την Αφροδίτη Λατινοπούλου μέσω social media

Δικογραφία σε βάρος 43χρονου που επιτέθηκε μέσω social media στην Αφροδίτη Λατινοπούλου σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συγκεκριμένος λογαριασμός φέρεται να δημοσίευσε σχόλιο με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, κάτω από αναρτημένο απόσπασμα συνέντευξης πολιτικού προσώπου σε εφημερίδα.

Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή-διαδικτυακή έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας υπήρξε αλληλογραφία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 43χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος φέρεται να προέβη σε δημοσίευση σχολίου, με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, σε αναρτημένο απόσπασμα συνέντευξης του πολιτικού προσώπου σε εφημερίδα.

Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή-διαδικτυακή έρευνα, την αλληλογραφία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και την αξιοποίηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».