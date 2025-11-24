MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για κλοπές δικύκλων στα Μέγαρα – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 21-11-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων σε οικισμό στην περιοχή των Μεγάρων, δύο 14χρονοι, οι οποίοι αφαιρούσαν δίκυκλα, έχοντας ως ορμητήριο τον συγκεκριμένο οικισμό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ ακόμα συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα η δράση των κατηγορουμένων χρονολογείται από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, ώστε να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό που διέμεναν στην περιοχή των Μεγάρων.

Στη συνέχεια τα αφαιρούσαν και τα εγκατέλειπαν εντός του οικισμού σε κοντινή απόσταση από τις οικίες τους, αφού πρώτα τα αποσυναρμολογούσαν.

Από έρευνες στις οικίες τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση των κλοπών.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις κλοπών δικύκλων από την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

