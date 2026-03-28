MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη στην Κοζάνη ο 39χρονος που απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην Κοζάνη συνελήφθη ο 39χρονος κρατούμενος που απέδρασε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνέλαβαν κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το βράδυ (27/3) στην πόλη της Κοζάνης.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής, συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα από αστυνομικούς Τ.Δ.Ε.Ε. Κοζάνης, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 39χρονου, ο οποίος ήταν έγκλειστος στο προαναφερόμενο κατάστημα κράτησης, εκτίοντας ποινή φυλάκισης 6 ετών και χρηματική ποινή 200 ευρώ, για το αδίκημα της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.

Μετά από επισταμένες έρευνες και αναζητήσεις ο 39χρονος δραπέτης, εντοπίστηκε χθες το βράδυ, στην πόλη της Κοζάνης, και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του σε κατάστημα κράτησης.

Κοζάνη Κρατούμενος Φυλακές Κασσάνδρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Ενίσχυση διμερούς συνεργασίας σε εμπόριο, μετανάστευση και θαλάσσιες ζώνες

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Το Ισραήλ χτύπησε την έδρα του Οργανισμού Ναυτιλιακών Βιομηχανιών στο Ιράν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Με 27 αθλητές και αθλήτριες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 και U17 στο Ρίο ντε Τζανέιρο η εθνική

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 15 ώρες πριν

“Discover Dogs”: Η μεγαλύτερη γιορτή αφιερωμένη στον σκύλο σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό με δύο νεκρούς: Παρασύρθηκε υπάλληλος του αυτοκινητόδρομου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Γιώργο Σαββίδη: “Υγεία, δύναμη και επιτυχίες στη ζωή σου και σε ότι κάνεις με τον Δικέφαλο”