Συνελήφθη στην Κοζάνη ο 39χρονος που απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Στην Κοζάνη συνελήφθη ο 39χρονος κρατούμενος που απέδρασε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνέλαβαν κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το βράδυ (27/3) στην πόλη της Κοζάνης.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής, συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα από αστυνομικούς Τ.Δ.Ε.Ε. Κοζάνης, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 39χρονου, ο οποίος ήταν έγκλειστος στο προαναφερόμενο κατάστημα κράτησης, εκτίοντας ποινή φυλάκισης 6 ετών και χρηματική ποινή 200 ευρώ, για το αδίκημα της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.

Μετά από επισταμένες έρευνες και αναζητήσεις ο 39χρονος δραπέτης, εντοπίστηκε χθες το βράδυ, στην πόλη της Κοζάνης, και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του σε κατάστημα κράτησης.