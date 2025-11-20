MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη μέλος διεθνούς οργάνωσης αρχαιοκάπηλων – Βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες σπίτι του

THESTIVAL TEAM

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης ένας ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών ανακριτικών αρχών αλλά και Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας από τις εισαγγελικές αρχές της Βουλγαρίας.

Οι ευρωπαϊκές αρχές ερευνούν την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιείται στη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς — ανάμεσά τους αρχαιότητες και έργα τέχνης — καθώς και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Διεθνής αστυνομική επιχείρηση σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη διεθνής επιχείρηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι έρευνες περιλάμβαναν ελέγχους σε οικίες, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Στην Ελλάδα, ταυτόχρονες έρευνες έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα Αττικής, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και ειδικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τι κατασχέθηκε

Στην οικία του κατηγορουμένου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων που σχετίζονται με αρχαιοκαπηλία και διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

  • 474 αρχαία αντικείμενα ελληνιστικών και μυκηναϊκών χρόνων (ειδώλια γυναικείων και ανδρικών μορφών)
  • 4 αρχαία νομίσματα
  • Ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων
  • 3 κινητά τηλέφωνα και 4 usb
  • 5 φορητοί υπολογιστές και 8 σκληροί δίσκοι
  • Ένας 3D εκτυπωτής
  • 2 ζυγαριές ακριβείας
  • Πλήθος τραπεζικών εγγράφων από Ελλάδα και εξωτερικό
  • Αρκετές φωτογραφίες αρχαίων αντικειμένων
  • Βιβλία με αρχαιότητες και καταλόγους δημοπρασιών
  • Πλήθος εγγράφων
  • 2 τραπεζικές κάρτες
  • Ένα όχημα
  • 3.200 ευρώ σε μετρητά

Οι έρευνες στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης διεθνούς επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

