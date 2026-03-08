Συνελήφθη 51χρονος για ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο στο Άρης-Ατρόμητος

Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 7 Μαρτίου 2026, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ του Άρη και του Ατρόμητου στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 51χρονος εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι με νερό προς τον αγωνιστικό χώρο. Από την ενέργεια αυτή δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.