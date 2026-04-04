Σπείρα ξάφριζε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε όλη την Ελλάδα: 3 συλλήψεις, εξιχνιάστηκαν 25 κλοπές

Μια οργανωμένη σπείρα που έκλεβε προϊόντα από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε διάφορες περιοχές της χώρας εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία. Συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 46 ετών και μία 32χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση τους είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2024, ενώ η σπείρα είχε καταφέρει να κάνει συνολικά 25 κλοπές, αποκομίζοντας πάνω από 20.000 ευρώ.

Ο τρόπος που δρούσαν ήταν απλός. Έμπαιναν σε καταστήματα παριστάνοντας τους πελάτες, κυρίως σε ώρες με πολύ κόσμο. Όταν εντόπιζαν αυτό που ήθελαν, χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό για να απενεργοποιούν τα αντικλεπτικά και στη συνέχεια έβαζαν τα προϊόντα σε σακούλες άλλων καταστημάτων για να μην κινήσουν υποψίες. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις είχαν καταφέρει να κάνουν δύο κλοπές μέσα σε μία ώρα.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Αττική, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως η Καλαμάτα, τα Χανιά, το Ηράκλειο και ο Πύργος.

Οι δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στη Μεταμόρφωση από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ., έχοντας πάνω τους κλεμμένα ασύρματα ακουστικά και εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν για τις κλοπές.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της 32χρονης στον Πειραιά αποκαλύφθηκε επίσης ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος για καλλιέργεια κάνναβης. Εκεί βρέθηκαν φυτά και ποσότητες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και εξοπλισμός καλλιέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, ναρκωτικά και άλλες παραβάσεις, ενώ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.