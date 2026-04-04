Σπείρα ξάφριζε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε όλη την Ελλάδα: 3 συλλήψεις, εξιχνιάστηκαν 25 κλοπές

THESTIVAL TEAM

Μια οργανωμένη σπείρα που έκλεβε προϊόντα από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε διάφορες περιοχές της χώρας εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία. Συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 46 ετών και μία 32χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση τους είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2024, ενώ η σπείρα είχε καταφέρει να κάνει συνολικά 25 κλοπές, αποκομίζοντας πάνω από 20.000 ευρώ.

Ο τρόπος που δρούσαν ήταν απλός. Έμπαιναν σε καταστήματα παριστάνοντας τους πελάτες, κυρίως σε ώρες με πολύ κόσμο. Όταν εντόπιζαν αυτό που ήθελαν, χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό για να απενεργοποιούν τα αντικλεπτικά και στη συνέχεια έβαζαν τα προϊόντα σε σακούλες άλλων καταστημάτων για να μην κινήσουν υποψίες. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις είχαν καταφέρει να κάνουν δύο κλοπές μέσα σε μία ώρα.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Αττική, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως η Καλαμάτα, τα Χανιά, το Ηράκλειο και ο Πύργος.

Οι δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στη Μεταμόρφωση από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ., έχοντας πάνω τους κλεμμένα ασύρματα ακουστικά και εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν για τις κλοπές.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της 32χρονης στον Πειραιά αποκαλύφθηκε επίσης ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος για καλλιέργεια κάνναβης. Εκεί βρέθηκαν φυτά και ποσότητες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και εξοπλισμός καλλιέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, ναρκωτικά και άλλες παραβάσεις, ενώ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ο Χρήστος Μαζανίτης σόκαρε την Κατερίνα Καραβάτου στον αέρα – “Μόνο που τα ακούω αυτά, δεν αισθάνομαι καλά”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: “Οι λέξεις ντροπή και ξεφτίλα έχουν χάσει πια τη σημασία τους…”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Αγρίνιο: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου από δύσβατο σημείο κοντά στον Κούτουπα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Υπουργός Υγείας Ρουμανίας: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, έχει επιδεινωθεί η υγεία του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Γιώργος Κωνσταντίνου: Αυτό για μένα είναι προσωπικό δεδομένο, δεν θέλω να το συζητάω, γιατί να βγάλω την κλειδαρότρυπα και να δουν τη ζωή μου;