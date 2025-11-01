MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο: Επτά τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί κι ένα βρέφος – Δείτε βίντεο από το σημείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (01/11) από τροχαίο που σημειώθηκε στην εθνική οδό Πύργου-Πατρών στον Πύργο, όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.

Από τη δυνατή σύγκρουση τραυματίστηκαν επτά άτομα -ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί και ένα βρέφος, που μεταφέρθηκαν μαζί με τους γονείς τους στο νοσοκομείο του Πύργου.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η βροχή εκείνη την ώρα έπεφτε καταρρακτωδώς, το οδόστρωμα ήταν γλιστερό και η ορατότητα ελάχιστη.

Περαστικοί έτρεξαν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο από τα τρία εμπλεκόμενα οχήματα επέβαιναν τουρίστες από την Ιταλία, που είχαν προορισμό την Αρχαία Ολυμπία. Το τρίτο αυτοκίνητο, ένα τζιπ, μετέφερε την οικογένεια με τα δύο μικρά παιδιά, που υπέστησαν ευτυχώς ελαφρότερα τραύματα.

Η Τροχαία Πύργου διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πύργος Τροχαίο ατύχημα

