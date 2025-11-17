Σοβαρό τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Δύο τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (17/11), στην περιοχή του υδραγωγείου Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, στις 9:15 το πρωί, σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση ενός επιβατικού οχήματος και ενός φορτηγού.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί των οχημάτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Μέχρι στιγμής φαίνεται πως δε διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Από την πρόσκρουση υπάρχουν ζημιές και σε άλλα τρία οχήματα που ήταν σταθμευμένα.

Δείτε φωτογραφίες από το kozanimedia: