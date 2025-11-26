Σίμος Δανιηλίδης για τις απειλές που δέχτηκε: “Από εδώ και στο εξής θα προσφεύγω απευθείας στη δικαιοσύνη για ανάλογες υποθέσεις”

Τις θερμές του ευχαριστίες εκφράζει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη διαλεύκανση υπόθεσης που αφορά απειλές κατά της ζωής και της σωματικής του ακεραιότητάς.

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας έφτασε στα ίχνη του χρήστη και διαχειριστή του λογαριασμού που έστελνε τα σχετικά μηνύματα. Πρόκειται για 37χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου.

Ο δήμαρχος, μόλις δέχθηκε την απειλή, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποβάλλοντας μήνυση, η οποία προκάλεσε προκαταρκτική εξέταση με εντολή εισαγγελέα. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, η Αστυνομία εντόπισε τον 37χρονο.

Με την ευκαιρία ο δήμαρχος τονίζει ότι θα επιμείνει σταθερά στη θέση που εξέφρασε με αφορμή και την τελευταία αθωωτική απόφαση της Δικαιοσύνης, ότι στο εξής θα προσφεύγει στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές εναντίον οποιουδήποτε απειλεί, διασύρει, διασπείρει ψευδείς ειδήσεις ή προσπαθεί να τον εκβιάσει. «Όπως έχω πει και στο παρελθόν, η απόφασή μου να μην καταγγέλλω όσες και όσους στρέφονται κακόβουλα και χωρίς το παραμικρό στοιχείο εναντίον μου, έχει εκληφθεί ως αδυναμία, γι’ αυτό και στο εξής θα προσφεύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη για οποιαδήποτε ανάλογη υπόθεση με απόλυτη εμπιστοσύνη στα αρμόδια Όργανα της Πολιτείας».