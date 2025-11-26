MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σίμος Δανιηλίδης για τις απειλές που δέχτηκε: “Από εδώ και στο εξής θα προσφεύγω απευθείας στη δικαιοσύνη για ανάλογες υποθέσεις”

|
THESTIVAL TEAM

Τις θερμές του ευχαριστίες εκφράζει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη διαλεύκανση υπόθεσης που αφορά απειλές κατά της ζωής και της σωματικής του ακεραιότητάς.

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας έφτασε στα ίχνη του χρήστη και διαχειριστή του λογαριασμού που έστελνε τα σχετικά μηνύματα. Πρόκειται για 37χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου.

Ο δήμαρχος, μόλις δέχθηκε την απειλή, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποβάλλοντας μήνυση, η οποία προκάλεσε προκαταρκτική εξέταση με εντολή εισαγγελέα. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, η Αστυνομία  εντόπισε τον 37χρονο.

Με την ευκαιρία ο δήμαρχος τονίζει ότι θα επιμείνει σταθερά στη θέση που εξέφρασε με αφορμή και την τελευταία αθωωτική απόφαση της Δικαιοσύνης, ότι στο εξής θα προσφεύγει στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές εναντίον οποιουδήποτε απειλεί, διασύρει, διασπείρει ψευδείς ειδήσεις ή προσπαθεί να τον εκβιάσει. «Όπως έχω πει και στο παρελθόν, η απόφασή μου να μην καταγγέλλω όσες και όσους στρέφονται κακόβουλα και χωρίς το παραμικρό στοιχείο εναντίον μου, έχει εκληφθεί ως αδυναμία, γι’ αυτό και στο εξής θα προσφεύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη για οποιαδήποτε ανάλογη υπόθεση με απόλυτη εμπιστοσύνη στα αρμόδια Όργανα της Πολιτείας».

Δήμος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

SUPER 3: “Υπήρξε επαφή με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΒΙΠΕ Πατρών: Με βαριά εγκαύματα 35χρονος από έκρηξη σε εργοστάσιο – Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Μερτς με Ζελένσκι για το σχέδιο για την Ουκρανία

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ινδονησία: Τέλος στο κρέας σκύλου και γάτας – Ιστορική απαγόρευση στην Τζακάρτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ για ανακοίνωση Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ και οι “γαλάζιες ακρίδες”