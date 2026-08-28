Σαντορίνη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο γυναίκες για κλοπές πορτοφολιών από τουρίστες

Δύο γυναίκες, ηλικίας 29 και 30 ετών, ρουμανικής καταγωγής, συνελήφθησαν χθες στη Σαντορίνη από τις αστυνομικές αρχές, κατηγορούμενες για κλοπές πορτοφολιών σε πολυσύχναστα σημεία του νησιού.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε μετά από καταγγελία για κλοπή και οδήγησε στον εντοπισμό των δύο γυναικών, ενώ από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία και για δεύτερη περίπτωση κλοπής, η οποία δεν είχε ακόμη καταγγελθεί. Στο κατάλυμά τους εντοπίστηκαν και κλοπιμαία.

Οι δύο γυναίκες φέρονται να δρούσαν κυρίως σε σημεία με μεγάλο συνωστισμό, όπως η Οία, εκμεταλλευόμενες την αυξημένη παρουσία επισκεπτών.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου τα αστυνομικά μέτρα στη Σαντορίνη είναι αυξημένα, με ιδιαίτερη έμφαση σε πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές, ακριβώς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών κλοπών και άλλων αδικημάτων σε βάρος επισκεπτών.

Οι δύο συλληφθείσες παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.