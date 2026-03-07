Ρέθυμνο: Εφιάλτης στην παραλιακή – Σεσημασμένος ακολουθούσε γυναίκα μέσα στη νύχτα

Μια εφιαλτική εμπειρία έζησε μια γυναίκα τα ξημερώματα της Παρασκευή 6 Μαρτίου στο Ρέθυμνο, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν άγνωστο άντρα που φορούσε κουκούλα.



Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook, ενώ τα ξημερώματα περίπου στις 01:40 της Παρασκευής επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο ήρθε αντιμέτωπη με έναν άντρα, ο οποίος φορούσε κουκούλα και άρχισε να την ακολουθεί επίμονα στην περιοχή της παραλιακής.

Πάρα τον έντονο φόβο της η ίδια διατήρησε την ψυχραιμία της και κατευθύνθηκε προς τον άγνωστο στρατιώτη όπου και εντόπισε άνδρες της ΟΠΚΕ να βρίσκονται στο σημείο.

Αμέσως τους ενημέρωσε και αφού τους τον υπέδειξε, την καθησύχασαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η ίδια στο τέλος ευχαριστεί τους άνδρες τη ΟΠΚΕ για τα γρήγορα αντανακλαστικά που υπέδειξαν και την προστασία που της παρείχαν.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, ο άνδρας αποδείχτηκε πως ήταν σεσημασμένος και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τους συμπολίτες της για να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Πηγή: daynight.gr