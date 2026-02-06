MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πτολεμαΐδα: Μπήκε στο σχολείο ως πατέρας μαθητή και έκλεψε πορτοφόλι – Εκπαιδευτικοί τον κυνηγούσαν στο προαύλιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό διαδραματίστηκε το πρωί της Τετάρτης, 4 Φεβρουαρίου, σε γυμνάσιο της Πτολεμαΐδας όταν ένας άνδρας μπήκε στο σχολείο με πρόφαση την εγγραφή του παιδιού του σε αυτό.

Σύμφωνα με το ertnews, όταν ο άνδρας εισήλθε στο γραφείο των καθηγητών για να λάβει περισσότερες πληροφορίες βρήκε την ευκαιρία και έκλεψε το πορτοφόλι του υποδιευθυντή. Η πράξη του έγινε αντιληπτή από τους καθηγητές και ακολούθησε κυνηγητό στο προαύλιο του σχολείο κατά το οποίο ο άνδρας πέταξε το πορτοφόλι και τράπηκε σε φυγή.

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή Newsroom και τον Γιώργο Σιαδήμα η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Κάτσιου: «Δεν το έχουμε ξανά ζήσει. Τελικά ο κόσμος σκαρφίζεται οτιδήποτε μπορεί για να κάνει μια απάτη εις βάρος των άλλων. Το συμβάν συνέβη την 7η διδακτική ώρα. Ένας κύριος παρουσιάστηκε στο γραφείο των καθηγητών προφασίστηκε ότι δε μιλάει ελληνικά, μόνο αγγλικά, είπε ότι είναι Βούλγαρος και θέλει να γράψει το παιδί του. Πέρασε στο γραφείο του υποδιευθυντή, ο υποδιευθυντής σημειώνοντας σε ένα χαρτί να του δώσει κάποια τηλεφωνά και κάποια στοιχεία ώστε να μπορέσει να γίνει η εγγραφή,  ο κύριος με κάποιο τρόπο του αφαίρεσε το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα».

Τα όσα διαδραματίστηκαν στο γυμνάσιο Πτολεμαΐδας όταν ο καθηγητής αντιλήφθηκε ότι του λείπει το πορτοφόλι περιγράφει η κ. Κάτσιου: «Ανακαλύπτει ότι από την τσάντα λείπει το πορτοφόλι του. Έτρεξε αμέσως πίσω του, άρχισε να τον κυνηγάει με αποτέλεσμα ο δράστης να πετάξει το πορτοφόλι κάτω. Ταυτόχρονα του έπεσε ένα εισιτήριο των ΚΤΕΛ από έναν κοντινό προορισμό που προφανώς χρησιμοποίησε και εξαφανίστηκε».

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε σε καταγγελία, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης.

Πτολεμαΐδα

