Πρέβεζα: Νέο οπαδικό επεισόδιο για ένα μπουφάν ομάδας

THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη οπαδικό επεισόδιο έλαβε χώρα, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά, με έναν άνδρα να συλλαμβάνεται αυτή τη φορά στην Πρέβεζα για επίθεση σε οπαδό άλλης ομάδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για το νέο οπαδικό επεισόδιο στην Πρέβεζα, πέντε άγνωστοι, φορώντας ρούχα με διακριτικά συγκεκριμένης ομάδας, προσέγγισαν έναν Έλληνα άνδρα, που έφερε αντιανεμικό μπουφάν με τα διακριτικά αντίπαλης ομάδας και αφού τον απείλησαν, αφαίρεσαν το μπουφάν του και το κράνος του.

Μετά από σχετική καταγγελία έτσι, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας ταυτοποίησε τα στοιχεία ενός εκ των εμπλεκόμενων, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Άρτας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το αφαιρεθέν αντιανεμικό μπουφάν, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του,
  • μαχαίρι τύπου «ματσέτα» σε θήκη,
  • ρουχισμός με διακριτικά της ομάδας του και
  • -10- τεμάχια διαφόρων χρωμάτων σπρέι βαφής.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μαζί με τους συνεργούς του, ενώ το αφαιρεθέν κράνος βρέθηκε κοντά στο σημείο όπου έλαβε χώρα το περιστατικό και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, κατά συναυτουργία.

Οπαδικό επεισόδιο Πρέβεζα

