Πετρούπολη: Άρπαξαν κοσμήματα από ηλικιωμένη προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας

Χειροπέδες σε έναν 39χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί το βράδυ της Κυριακής (5/4) στην περιοχή της Πετρούπολης, καθώς προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αφαίρεσε κοσμήματα από ηλικιωμένη, μαζί με τον συνεργό του.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πετρούπολης για απάτη και βία κατά υπαλλήλων.

Αναλυτικά, ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργό του, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαίρεσαν κοσμήματα από ηλικιωμένη και διέφυγαν με όχημα.

Κληθέντες αστυνομικοί εντόπισαν το επίμαχο όχημα και ακινητοποίησαν τον 36χρονο οδηγό, παρά την προσπάθεια του να διαφύγει της σύλληψης, αντιστεκόμενος σθεναρά.

Τα κοσμήματα που πρόλαβαν να αφαιρέσουν οι δράστες βρέθηκαν σε κοντινό σημείο, εντός οικοπέδου, όπου τα είχε αφήσει ο κατηγορούμενος και επιστράφηκαν στην παθούσα.

