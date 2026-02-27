Πατροκτονία στη Λέρο: Βίντεο ντοκουμέντο με τον πατέρα να χτυπά τον ανήλικο γιο του και να ρίχνει μηχανή πάνω του

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα συγκλονιστικό βίντεο σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του πατέρα από τον γιο του στη Λέρο.

Το βίντεο που προβλήθηκε στο Star, δείχνει ένα έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε ένα χρόνο πριν.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται, ο ανήλικος γιος πηγαίνει να ανέβει σε μηχανή, όταν δέχεται επίθεση από τον πατέρα του. Ο άνδρας προσπαθεί να χτυπήσει τον ανήλικο που αποφεύγει τα χτυπήματα και στη συνέχεια ρίχνει τη μηχανή πάνω του.

Επίσης, η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ανέφερε ότι πριν μερικά χρόνια, κοινωνικός λειτουργός είχε επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας, στο οποίο ζούσαν τρία παιδιά: ο 17χρονος – που τότε ήταν 12 ετών – καθώς και δύο μικρότερα, 6 και 2,5 ετών.

Ο 17χρονος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στους συμμαθητές του ότι ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του.

Το 2022 είχε γίνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ τον Αύγουστο ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι και τραυματίζοντάς τον. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο πατέρας είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η μητέρα του 17χρονου έχει αναφέρει ότι ο σύζυγός της συμπεριφερόταν σκληρά στο παιδί και τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, φαίνεται η κατάσταση να βελτιώθηκε στο σπίτι, όχι όμως και οι καβγάδες με τον 17χρονο.